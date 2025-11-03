Графики отключений света: будут ли в Украине их планировать на неделю вперед
- Сейчас в Украине невозможно спрогнозировать отключение света на неделю из-за регулярных российских ударов и похолодания.
- Энергосистема работает над обеспечением стабильности, усилением сетей и восстановительными работами на местах попаданий.
В Украине стремятся обеспечить стабильность энергосистемы. Над этим сейчас как раз работает Укрэнерго.
Можно ли спланировать отключение света?
Но пока отключение света даже на неделю невозможно спрогнозировать, в частности из-за регулярных российских ударов и похолодания, передает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя "Госэнергонадзора" Анатолия Замулко в прямом эфире телемарафона "Единые новости".
Он ответил на вопрос относительно того, можно ли делать хоть какие-то прогнозы относительно отключений света на неделю или недели. Согласно словам Замулко, это крайне трудно.
На сегодняшний день "Укрэнерго" и вся энергосистема работает именно над тем, чтобы обеспечить стабильность, хотя бы удерживать то, что есть. Если у нас не будут дополнительных каких-то попаданий, а они, к большому сожалению, постоянно у нас происходят,
– сказал Анатолий Замулко.
Он добавил, что украинская энергосистема будет постоянно усиливать сети. Кроме того, будут вести восстановительные работы на местах попаданий.
Говорить на неделю-две, наверное, сейчас никто так говорить не может, потому что мы входим в температурный режим, когда будет увеличиваться потребление электрической энергии, в том числе для отопления,
– отметил временно исполняющий обязанности председателя "Госэнергонадзора".
Обратите внимание! Он отметил, что если удастся остановить процесс разрушений, то можно будет постепенно двигаться к позитиву по обеспечению населения электричеством.
Напомним, что 2 октября в результате российских ударов была обесточена вся Донецкая область. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения,
– сообщил он.
Он подчеркнул, что специалисты уже занимаются решением проблемы.
Заметьте! Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено.
Что говорят эксперты относительно ситуации со светом?
- Оптимистического сценария относительно прохождения зимы в Украине нет. В результате российских ударов энергосистема и газовая инфраструктура работают на 60% от своей довоенной мощности.
- Прошедшие зимы "расслабили" население. Но специалисты называют это иллюзией, созданной теплыми зимами, оперативными ремонтами, сокращением работы промышленности и использования электроэнергии и газа.