Графіки відключень світла: чи будуть в Україні їх планувати на тиждень уперед

В Україні прагнуть забезпечити стабільність енергосистеми. Над цим наразі якраз працює Укренерго.

Чи можна спланувати відключення світла?

Але поки що відключення світла навіть на тиждень неможливо спрогнозувати, зокрема через регулярні російські удари та похолодання, передає 24 Канал з посиланням на тимчасово виконуючого обов’язки голови "Держенергонагляду" Анатолія Замулко у прямому етері телемарафону "Єдині новини".

Читайте також Графіки можуть повернути ввечері: коли не буде світла 3 листопада

Він відповів на питання щодо того, чи можна робити хоч якісь прогнози щодо відключень світла на тиждень або тижні. Згідно зі слів Замулко, це вкрай важко.

На сьогоднішній день "Укренерго" і вся енергосистема працює саме над тим, щоб забезпечити стабільність, хоча б утримувати те, що є. Якщо у нас не будуть додаткових якихось влучань, а вони, на превеликий жаль, постійно у нас відбуваються,

– сказав Анатолій Замулко.

Він додав, що українська енергосистема буде постійно підсилювати мережі. Крім того, будуть вести відновлювальні роботи на місцях влучань.

Казати на тиждень-два, напевно, зараз ніхто так говорити не може, тому що ми входимо в температурний режим, коли буде збільшуватися споживання електричної енергії, в тому числі для опалення,

– зазначив тимчасово виконуючий обов'язки голови "Держенергонагляду".

Зверніть увагу! Він наголосив, що якщо вдасться зупинити процес руйнувань, то можна буде поступово рухатися до позитиву щодо забезпечення населення електрикою.

Нагадаємо, що 2 жовтня внаслідок російських ударів була знеструмлена вся Донеччина. Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення,

– повідомив він.

Він підкреслив, що фахівці вже займаються розв'язання проблеми.

Зауважте! Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене.

Що кажуть експерти щодо ситуації за світлом?