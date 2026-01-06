Не все так просто: почему одни украинцы имеют "больше света", чем другие

Все генерирующие объекты в энергосистеме Украины работают в соответствии со своими режимами и графиками. Однако продолжительность отключений света отличается в зависимости от региона.

Что известно о графиках отключения света в Украине?

Сейчас по определенным территориям действуют относительно легкие графики, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Как рассказал временно исполняющий обязанности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко, идет снижение температуры. Поэтому растет увеличение спроса на электрическую энергию.

Согласно словам Замулко, сейчас в Украине работают над тем, чтобы максимально компенсировать негатив, который приносят обстрелы россиян и ухудшение погодных условий. Энергетики же пытаются не допустить увеличения продолжительности графиков ограничений электроэнергии в стране.

В частности графики остается единственной возможностью балансировать энергетику Украины. Поэтому они применяются. Однако по разным территориям – по разному.

Также Анатолий Замулко объяснил, что отключения света обусловлены сетевыми возможностями ее передачи и распределения. То есть определенные территории "имеют реально прямые пути от генерации", тогда как другие – из-за большого количества подстанций и большого количества сетей имеют ограничения.

Там, где есть возможность подать электричество, энергетики всегда ее подают" электрическую энергетику, – отметил Замулко.

Важно! В то же время он отметил, что в Украине анализируют продолжительность графиков отключений. И каждый случай рассматривается отдельно. Однако обычно, если находят нарушения со стороны оператора, то их требуют устранить.

Однако пока россияне не стремятся создать блэкаут в Украине. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов.

Цель этой кампании – попытаться посеять панику, сломать сопротивление и разделить общество,

– рассказал Некрасов.

Он пояснил, что Россия стремится осуществлять именно психологическое давление. Поэтому целью ударов врага является не только электроснабжение, но и системы теплоснабжения.

Что еще следует знать о ситуации со светом в Украине?