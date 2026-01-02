Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что враг концентрирует удары также по энергетике и логистике. Оккупанты увеличили количество ударов и точек запусков дронов, что затрудняет работу для ПВО.

Смотрите также Украинские воины осуществили новогоднее пожелание оккупанта, которое тот оставил в заброшенном здании

Какую новую тактику использует враг для ударов по Одесской области?

Представитель Украинской добровольческой армии отметил, что враг использует и дроны, и баллистические ракеты для ударов по области. В ракетах боевой частью является кассетный боеприпас, в результате попадания которого зона поражения очень большая. Это еще раз подтверждает террористическую направленность атак.

Россияне били и новогоднюю ночь – атаковали Одессу, портовую и припортовую инфраструктуру Измаильщины.

Враг усложнил тактику – запускает "Шахеды" из разных локаций. Это может быть Крым, Краснодарский край в России. Поэтому, к сожалению, тревоги звучат постоянно,

– подчеркнул он.

Братчук отметил, что самое главное, что за последние дни в Одессе и области не было погибших. Однако работы у спасателей очень много из-за попадания.

Враг также использует малые высоты, чтобы проникать на территорию города дронами, "Шахеды" летают даже между застройками. Так противник пытается усложнить работу для ПВО. Кроме этого, из-за полета на малых высотах радиолокационные системы не могут своевременно обнаружить дроны. Представитель Украинской добровольческой армии добавил, что враг также хочет повлиять на логистику Одесской области.

Обратите внимание! Западные аналитики отмечают, что Россия имеет одну цель в атаках в Одесской области – пытается системно ослабить экономический потенциал Украины, сосредотачиваясь именно на экспортной логистике. В Киеве отмечают, что усиление ПВО является важным для экономической устойчивости государства.

Относительно света – из-за атак на энергетическую инфраструктуру есть локации, где ситуация чрезвычайно сложная, там света нет уже до 20 дней. Поэтому в городе не ходит электротранспорт, только автобусы.

Последние атаки на Одесскую область: