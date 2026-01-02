Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зазначивши, що ворог концентрує удари також по енергетиці та логістиці. Окупанти збільшили кількість ударів та точок запусків дронів, що ускладнює роботу для ППО.

Яку нову тактику використовує ворог для ударів по Одещині?

Речник Української добровольчої армії зауважив, що ворог використовує і дрони, і балістичні ракети для ударів по області. В ракетах бойовою частиною є касетний боєприпас, в результаті попадання якого зона ураження є дуже велика. Це ще раз підтверджує терористичну спрямованість атак.

Росіяни били і новорічну ніч – атакували Одесу, портову та припортову інфраструктуру Ізмаїльщини.

Ворог ускладнив тактику – запускає "Шахеди" з різних локацій. Це може бути Крим, Краснодарський край в Росії. Тому, на жаль, тривоги лунають постійно,

– наголосив він.

Братчук зазначив, що найголовніше, що за останні дні в Одесі та області не було загиблих. Однак роботи у рятувальників дуже багато через влучання.

Ворог також використовує малі висоти, щоб проникати на територію міста дронами, "Шахеди" літають навіть між забудовами. Так противник намагається ускладнити роботу для ППО. Крім цього, через політ на малих висотах радіолокаційні системи не можуть своєчасно виявити дрони. Речник Української добровольчої армії додав, що ворог також хоче вплинути на логістику Одещини.

Зверніть увагу! Західні аналітики зазначають, що Росія має одну мету в атаках на Одещину – намагається системно послабити економічний потенціал України, зосереджуючись саме на експортній логістиці. У Києві наголошують, що посилення ППО є важливим для економічної стійкості держави.

Щодо світла – через атаки на енергетичну інфраструктуру є локації, де ситуація є надзвичайно складною, там світла немає вже до 20 днів. Через це в місті не ходить електротранспорт, лише автобуси.

