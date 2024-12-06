В Украине могут изменить механизм отключений света: к чему готовиться украинцам

В правительстве планируют изменить принцип графиков отключений электроэнергии. Изменения могут произойти уже в январе 2025 года.

Какова сейчас ситуация со светом в Украине

Так правительство планирует разделить страну на зоны, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на РБК-Украина.

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По состоянию на сейчас отключения света в Украине являются неравномерными. В частности если считать за месяц, то в сумме количество часов без электричества для всех потребителей примерно одинаково. Однако в течение недели или суток эти колебания могут быть значительными.

Каждая область имеет собственные графики. Так регионы получают информацию от "Укрэнерго" по отключению одной или нескольких очередей потребителей. Далее местные поставщики уже сами решают, какие именно очереди и на какой период отключать.

Поэтому в некоторых регионах отключения могут быть по 3-4 часа, в других - по 2, причем с разной частотой. И сейчас Минэнерго как раз хочет упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди,

– объяснили в издании.

Заметьте! Однако по всей стране вводить одинаковые графики нельзя. Следствием таких решений могут стать серьезные перепады в энергосистеме.

Как в правительстве планируют изменить графики отключений

Сейчас существует вариант объединения графиков некоторых областей в несколько. Вероятно, что в три зоны с относительно равным объемом потребления. Таким образом в каждой из зон будут применять одинаковые графики отключения.

Например, в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке – чтобы не создавать больших сплошных территорий с одновременным отсутствием света. И тогда отключения там будут по определенным очередям в одинаковое время. То есть, если третья очередь будет отключаться на 4 часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне. Такая же система будет по другим зонам,

– рассказали в материале.

Но это лишь один из возможных вариантов развития событий. Есть, например, другое предложение для установления более гибкого и справедливого метода отключений света.

В издании отметили, что бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, но для двух – много. В таких случаях предлагают ввести две подочереди. Их могут отключать, по полторы очереди в зависимости от ситуации.

Согласно информации журналистов, новая методика отключений сейчас находится в процессе формирования, а ввести ее планируют в январе 2025 года. В то же время до Нового года в системе отключений изменений не будет.

При этом ждать существенного улучшения ситуации с ограничениями энергоснабжения особых оснований нет. Запуск девятого блока АЭС, конечно, добавит генерации, но снижение температуры увеличит потребление,

– предупредили авторы текста.

Обратите внимание! Кроме того, импорт электроэнергии остается на достаточно низком уровне. И это несмотря на то, что допустимые мощности были увеличены до 2,1 гигаватта.