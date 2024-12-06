Яка наразі ситуація зі світлом в Україні

Так уряд планує поділити країну на зони, про це повідомляє 24 канал з посиланням на РБК-Україна.

Читайте також Що треба зробити, щоб побутова техніка не згоріла під час відключень світла

Станом на зараз відключення світла в Україні є нерівномірними. Зокрема якщо рахувати за місяць, то у сумі кількість годин без електрики для всіх споживачів приблизно однакова. Однак протягом тижня чи доби ці коливання можуть бути значними.

Кожна область має власні графіки. Так регіони отримують інформацію від "Укренерго" щодо відключення однієї чи кількох черг споживачів. Далі місцеві постачальники вже самі вирішують, які саме черги та на який період відключати.

Тому в деяких регіонах відключення можуть бути по 3-4 години, в інших - по 2, причому з різною частотою. І зараз Міненерго якраз хоче упорядкувати систему відключень, щоб уніфікувати графіки за кожною чергою,

– пояснили у виданні.

Зауважте! Однак по всій країні запроваджувати однакові графіки не можна. Наслідком таких рішень можуть стати серйозні перепади в енергосистемі.

Як в уряді планують змінити графіки відключень

Наразі існує варіант об'єднання графіків деяких областей у кілька. Ймовірно, що у три зони з відносно рівним обсягом споживання. Таким чином у кожній з зон будуть застосовувати однакові графіки відключення.

Наприклад, до однієї зони може увійти Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька областей, відібраних у шаховому порядку – щоб не створювати великих суцільних територій з одночасною відсутністю світла. І тоді відключення там будуть за певними чергами в однаковий час. Тобто, якщо третя черга відключатиметься на 4 години у певний період, то це відбуватиметься по всій зоні. Така сама система буде за іншими зонами,

– розповіли у матеріалі.

Але це лише один з можливих варіантів розвитку подій. Є, наприклад, інша пропозиція для встановлення більш гнучкого та справедливого методу відключень світла.

У виданні зазначили, що бувають випадки, коли запровадження однієї черги для всіх регіонів недостатньо, але для двох – багато. У таких випадках пропонують запровадити дві підчерги. Їх можуть відключати, по півтори черги залежно від ситуації.

Згідно з інформацією журналістів, нова методика відключень наразі перебуває у процесі формування, а запровадити її планують у січні 2025 року. Водночас до Нового року у системі відключень змін не буде.

При цьому чекати на суттєве поліпшення ситуації з обмеженнями енергопостачання особливих підстав немає. Запуск дев'ятого блоку АЕС, звичайно, додасть генерації, але зниження температури збільшить споживання,

– попередили автори тексту.

Зверніть увагу! Крім того, імпорт електроенергії залишається на досить низькому рівні. І це попри те, що допустимі потужності були збільшені до 2,1 гігавата.