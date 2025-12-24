Почему в Киеве света меньше даже без обстрелов: эксперт объяснил ситуацию с отключениями
- Киев обеспечивает себя электроэнергией лишь на 400 – 500 мегаватт из необходимых 1 500 – 1 800 мегаватт, что составляет менее 30% потребностей города.
- Графики отключений света в канун Рождества в столице стало больше, что стало следствием из-за последних обстрелов россиян.
Графики отключений света в Киеве снова усилили, в частности это произошло на фоне последних российских атак по энергетическим объектам. Например, на сегодня киевляне в среднем будут без света до 14 часов в сутки. В то же время основное направление врага все же было направлено на объекты энергетик на западе страны.
Почему в Киеве ужесточают графики отключений света?
Как объясняет в разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Владимир Омельченко, когда где-то выбивает генерацию, то это ощущается по всей энергосистеме Украины из-за того, что все связаны одной энергетической цепью.
Читайте также Ночью россияне ударили по производственным объектам Укрнафты: какие последствия
Зато в ситуации с Киевом есть проблема с тем, что кроме разрушенных частично тепловых электростанции и гидроэлектростанций, враг нанес удары по системе передачи электрической энергии.
Это касается в первую очередь подстанций Укрэнерго, которые выдают мощность атомных электростанций на западе страны, Ровенской и Хмельницкой АЭС. То есть фактически есть мощность, но ее передать, в частности Киеву, нет как. Собственно поэтому графиков отключений в Киеве стало больше.
Напоминаем! Согласно опубликованным графикам отключений света от ДТЭК, по состоянию на 24 декабря, киевляне будут оставаться без света от 12,5 часов до 17 часов.
Кроме того, Киев как город потребляет где-то в среднем 1 500 – 1 800 мегаватт, а обеспечивает себя только на 400 – 500 мегаватт. То есть с точки зрения энергетики это дефицитный город, который обеспечивает себя менее чем на 30%, добавляет Омельченко.
Интересно, что сравнивая Киев со Львовом, последний город теоретически может себя обеспечить электроэнергией. Однако только в случае, если бы уцелели крупные тепловые электростанции, в частности Добротворская. Также Бурштынская, которая расположена в Ивано-Франковской области.
Еще одним преимуществом является то, что во Львове может быть лучше ситуация со светом, ведь недалеко расположена граница. Соответственно энергосистема Львова может получать импортную электрическую энергию,
– говорит Владимир Омельченко.
Какая сейчас ситуация со светом по Украине?
Вчера, 23 декабря, Россия осуществила массированную атаку на объекты генерации и сети энергии. Из-за этого было почти обесточено Ровенскую, Хмельницкую и Тернопольскую области.
Кроме того, существенные повреждения в энергетической сфере зафиксировали в Винницкой, Черниговской, Житомирской, в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
Энергетический эксперт Владимир Омельченко еще раньше спрогнозировал, что этой зимой украинцы могут оставаться без света по графикам отключений примерно 8 – 16 часов в сутки из-за состояния энергосистемы и повреждения инфраструктуры. Продолжительность отключений будет зависеть от баланса генерации, погодных условий и возможных атак на электросети.