Почему в Киеве света меньше даже без обстрелов: эксперт объяснил ситуацию с отключениями

Графики отключений света в Киеве снова усилили, в частности это произошло на фоне последних российских атак по энергетическим объектам. Например, на сегодня киевляне в среднем будут без света до 14 часов в сутки. В то же время основное направление врага все же было направлено на объекты энергетик на западе страны.

Почему в Киеве ужесточают графики отключений света?

Как объясняет в разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Владимир Омельченко, когда где-то выбивает генерацию, то это ощущается по всей энергосистеме Украины из-за того, что все связаны одной энергетической цепью.

Зато в ситуации с Киевом есть проблема с тем, что кроме разрушенных частично тепловых электростанции и гидроэлектростанций, враг нанес удары по системе передачи электрической энергии.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Это касается в первую очередь подстанций Укрэнерго, которые выдают мощность атомных электростанций на западе страны, Ровенской и Хмельницкой АЭС. То есть фактически есть мощность, но ее передать, в частности Киеву, нет как. Собственно поэтому графиков отключений в Киеве стало больше.

Напоминаем! Согласно опубликованным графикам отключений света от ДТЭК, по состоянию на 24 декабря, киевляне будут оставаться без света от 12,5 часов до 17 часов.

Кроме того, Киев как город потребляет где-то в среднем 1 500 – 1 800 мегаватт, а обеспечивает себя только на 400 – 500 мегаватт. То есть с точки зрения энергетики это дефицитный город, который обеспечивает себя менее чем на 30%, добавляет Омельченко.

Интересно, что сравнивая Киев со Львовом, последний город теоретически может себя обеспечить электроэнергией. Однако только в случае, если бы уцелели крупные тепловые электростанции, в частности Добротворская. Также Бурштынская, которая расположена в Ивано-Франковской области.

Еще одним преимуществом является то, что во Львове может быть лучше ситуация со светом, ведь недалеко расположена граница. Соответственно энергосистема Львова может получать импортную электрическую энергию,

– говорит Владимир Омельченко.

Какая сейчас ситуация со светом по Украине?