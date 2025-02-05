Введут ли графики отключений в Украине из-за похолодания

Введение графиков отключений не произойдет из-за морозной погоды. Однако сделать их действующими могут другие обстоятельства.

Будут ли отключать в Украине свет из-за морозов

Речь идет о российских атаках на украинскую энергетику, пишет 24 канал со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве.

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Температура не влияет на графики отключений. Единственное, что влияет, это последствия атак,

– отметил Галущенко.

В частности министр напомнил, что в последние дни наблюдаются отключения электроэнергии в результате ракетно-дронных атак России. Однако даже несмотря на существенный уровень повреждений, они имеют ограниченный характер.

Герман Галущенко рассказал, что в выходные дни страна-агрессор серьезно повредила один из объектов генерации. А время, необходимое на восстановление, пока неизвестно.

Хочу сказать, что в воскресенье мы, к сожалению, потеряли большую генерирующую мощность, и еще неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление. Еще надо время, чтобы дефектировать. Но мы видим существенный уровень повреждения,

– объяснил Галущенко.

Напомним! С 1 февраля НЭК "Укрэнерго" вводила графики аварийных отключений в ряде областей из-за серьезных обстрелов энергосистемы. Однако снижение температуры не приведет к необходимости применить ограничения.