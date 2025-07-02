Украинцы смогут получить до 3 000 долларов на бизнес

Жители Николаевщины могут получить грант на развитие собственного дела. Зарегистрироваться на программу можно до 10 августа.

Кто может получить деньги на бизнес

К участию в программе "Поддержка создания рабочих мест и развития социального диалога в Николаевской и Одесской областях" допускают только жителей Николаевского и Баштанского районов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Николаевский городской совет.

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В рамках программы украинцы смогут получить гранты до 3 000 долларов (в гривневом эквиваленте) на приобретение:

оборудования, инструментов, техники (доля в 80% от общего бюджета);

сырья, материалов, на аренду, услуги (доля до 20% от суммы).

Среди главных условий участия – граждане не имеют ФЛП на время подачи заявки и могут пройти обязательное пятидневное обучение, написания бизнес-плана и подачи пакета документов. Преимущества имеют:

ВПЛ, ветераны, люди с инвалидностью и их семьи люди с инвалидностью и их семьи;

одинокие родители, многодетные семьи многодетные семьи;

домохозяйства с беременными или младенцами;

люди в возрасте 45+.

Не допускаются к участию лица с долгами, фальсифицированными документами или связями с Россией.

Как подать заявку

Согласно условиям программы по поддержке бизнеса, подать заявку может только кто-то один из домохозяйства. Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо заполнить онлайн-форму. Заявки будут принимать до 10 августа 2025 года.

Детали по программе доступны по следующим контактам:

Email: info@uabsc.org;

Телефон: +38 067 143 1990.

Программа осуществляется при финансировании правительства Дании.