Украинцы смогут получить до 3 000 долларов на бизнес
- Жители Николаевского и Баштанского районов могут получить грант до 3 000 долларов на развитие собственного бизнеса.
- Для участия нужно пройти обучение, подготовить бизнес-план и подать документы до 10 августа 2025 года, с преимуществами для ВПЛ, ветеранов и других групп.
Жители Николаевщины могут получить грант на развитие собственного дела. Зарегистрироваться на программу можно до 10 августа.
Кто может получить деньги на бизнес
К участию в программе "Поддержка создания рабочих мест и развития социального диалога в Николаевской и Одесской областях" допускают только жителей Николаевского и Баштанского районов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Николаевский городской совет.
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В рамках программы украинцы смогут получить гранты до 3 000 долларов (в гривневом эквиваленте) на приобретение:
- оборудования, инструментов, техники (доля в 80% от общего бюджета);
- сырья, материалов, на аренду, услуги (доля до 20% от суммы).
Среди главных условий участия – граждане не имеют ФЛП на время подачи заявки и могут пройти обязательное пятидневное обучение, написания бизнес-плана и подачи пакета документов. Преимущества имеют:
- ВПЛ, ветераны, люди с инвалидностью и их семьи люди с инвалидностью и их семьи;
- одинокие родители, многодетные семьи многодетные семьи;
- домохозяйства с беременными или младенцами;
- люди в возрасте 45+.
Не допускаются к участию лица с долгами, фальсифицированными документами или связями с Россией.
Как подать заявку
Согласно условиям программы по поддержке бизнеса, подать заявку может только кто-то один из домохозяйства. Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо заполнить онлайн-форму. Заявки будут принимать до 10 августа 2025 года.
Детали по программе доступны по следующим контактам:
- Email: info@uabsc.org;
- Телефон: +38 067 143 1990.
Программа осуществляется при финансировании правительства Дании.