Какие льготы имеют лица с инвалидностью III группы: объяснение Минсоцполитики

Лица с инвалидностью имеют право на определенные льготы. Какие именно зависит от назначенной ему группы.

Какие выплаты может получить лицо с инвалидностью III группы

Размер минимальных выплат для лиц с III группой инвалидности зависит от того, продолжает ли гражданин работать. Также на указанную денежную помощь влияет, когда именно лицо приобрело увечье.

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Какие эти выплаты сейчас:

лица с инвалидностью с детства имеют 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лица, что приобрели инвалидность до 18 лет – 70% от прожиточного минимума.

Минимальные выплаты в зависимости от того, трудоустроено ли лицо:

если лицо с III группой не работает, оно имеет минимум – 2 520 гривен;

если лицо с III группой работает – 2 093 гривны.

Какие льготы предоставляются лицам с инвалидностью III группы

Пенсия лиц с инвалидностью III группы составляет 50% от определенной пенсии по возрасту.

Граждане с инвалидностью III группы должны получить специальные условия при трудоустройстве. Например, они не обязаны проходить испытательный срок. Также для работающих лиц с III группой доступны следующие льготы:

отпуск без сохранения зарплаты – до 30 дней в течение года;

дополнительный отпуск с сохранением зарплаты – 14 дней в год;

плюс 2 дня к стандартному ежегодному отпуску.

Также лица с инвалидностью III группы имеют определенные льготы при получении образования:

если студенты получили стипендию, она сохраняется и выплачивается в полном размере;

абитуриенты, которые получили высокие баллы при поступлении, могут быть зачислены вне конкурса;

дети с инвалидностью III группы, которые имеют особые таланты, могут бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.

Граждане с инвалидностью III группы могут на льготных условиях получить:

изделия медицинского назначения (например, протезы зубов);

средства необходимые для реабилитации.

Лицотакже может получить на льготных условиях кресло с электроприводом, если оно имеет соответствующее медицинское заключение.