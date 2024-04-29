Какие льготы имеют лица с инвалидностью III группы: объяснение Минсоцполитики
Источник:Минсоцполитики
Лица с инвалидностью имеют право на определенные льготы. Какие именно зависит от назначенной ему группы.
Какие выплаты может получить лицо с инвалидностью III группы
Размер минимальных выплат для лиц с III группой инвалидности зависит от того, продолжает ли гражданин работать. Также на указанную денежную помощь влияет, когда именно лицо приобрело увечье.
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Какие эти выплаты сейчас:
- лица с инвалидностью с детства имеют 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- лица, что приобрели инвалидность до 18 лет – 70% от прожиточного минимума.
Минимальные выплаты в зависимости от того, трудоустроено ли лицо:
- если лицо с III группой не работает, оно имеет минимум – 2 520 гривен;
- если лицо с III группой работает – 2 093 гривны.
Какие льготы предоставляются лицам с инвалидностью III группы
Граждане с инвалидностью III группы должны получить специальные условия при трудоустройстве. Например, они не обязаны проходить испытательный срок. Также для работающих лиц с III группой доступны следующие льготы:
- отпуск без сохранения зарплаты – до 30 дней в течение года;
- дополнительный отпуск с сохранением зарплаты – 14 дней в год;
- плюс 2 дня к стандартному ежегодному отпуску.
Также лица с инвалидностью III группы имеют определенные льготы при получении образования:
- если студенты получили стипендию, она сохраняется и выплачивается в полном размере;
- абитуриенты, которые получили высокие баллы при поступлении, могут быть зачислены вне конкурса;
- дети с инвалидностью III группы, которые имеют особые таланты, могут бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.
Граждане с инвалидностью III группы могут на льготных условиях получить:
- изделия медицинского назначения (например, протезы зубов);
- средства необходимые для реабилитации.