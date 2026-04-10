Работа лоукостеров под угрозой: что будет с гражданскими полетами в Европе

Из-за топливного кризиса и возможного дефицита топлива в Европе, под угрозой оказываются гражданские авиарейсы и работа лоукостеров. Так, на авиатопливо цены стремительно растут, а ресурса становится все меньше, как следствие – рейсы могут стать экономически нецелесообразными.

Что будет с гражданскими полетами в Европе?

О том, будет ли дефицит авиатоплива и как топливный кризис влияет на гражданскую авиацию, рассказал для 24 Канала Богдан Долинце.

Смотрите также Во Львове возвращают бесплатные пересадки в общественном транспорте: стала известна дата

Прежде всего, если анализировать гражданскую авиацию Европы, то нужно понимать, что 30 – 50% авиатоплива поставляли из стран Персидского залива. Поэтому из-за нынешней ситуации на Ближнем Востоке сокращение поставок "может быть существенно ощутимым".

Как объясняет эксперт, некоторые страны оценивают, что дефицит авиационного топлива наступит в течение 3 – 5 месяцев, в зависимости от государства. Здесь учитывают имеющиеся запасы ресурса. Однако, как отмечает Долинце, это касается не всех стран. Например, есть Польша, где есть переработка нефтепродуктов и ожидается, что эту страну дефицит авиатоплива вообще не затронет.

В то же время нужно учитывать, что ежегодное количество рейсов в Европе составляет сотни тысяч.

Сокращение поставок авиатоплива может в первую очередь повлиять на сокращение количества рейсов. Как следствие, авиакомпании будут вынуждены отменять авиатопливо и в том числе удорожать стоимость билетов за счет большей конкуренции,

– добавил эксперт.

Также боевые действия в Персидском заливе фактически привели к закрытию воздушного пространства над странами Ближнего Востока. Авиамаршруты стали длиннее и соответственно увеличилось количество горючего, которое требуется для перелета от Европы до Азии.

В частности эксперт акцентировал на том, что сейчас некоторые авиакомпании уже объявили о сокращении рейсов.

Это дает возможность сокращения авиарейсов в тех аэропортах, которые предоставят информацию, что они не смогут своевременно обеспечивать соответствующее количество авиатоплива, или стоимость авиатоплива существенно возрастет, и соответствующие авиарейсы станут экономически нецелесообразными,

– сказал Долинце.

Он пояснил, что прежде всего это касается авиакомпаний Low Coaster (бюджетных перевозчиков), которые во время подорожания авиатоплива действуют одинаково – "или сворачивают в целом рейсы, или их отменяют, ведь экономически такие полеты становятся нецелесообразными".

Что еще нужно знать о возможном дефиците авиатоплива?

Если Ормузский пролив не откроют, в течение 3 недель аэропорты Европы могут столкнуться с системным дефицитом авиатоплива, пишет FT.

Так, с начала войны на Ближнем Востоке цены на авиацельное топливо выросли до 1 573 долларов за тонну в Северо-Западной Европе. В то же время известно, что до войны цена была меньше вдвое. Тонна авиатоплива стоила 750 долларов.

Сейчас же европейские авиакомпании заявляют, что ресурса хватит лишь на несколько недель. Поставщики в частности не могут гарантировать предоставление горючего на май.

Ситуация имеет также глобальные последствия. Если в летний сезон, когда традиционно фиксируют пик авиаперевозок, горючего не будет хватать, – экономики стран ЕС оказываются под угрозой.

Заметьте! На 2026 год уровень чистой прибыли мировой авиаотрасли должен был составить 41 миллиард долларов, что на 3,8% больше, чем в 2025 году. Ожидалось, что нынешний год станет рекордным для отрасли по доходам. Однако такой прогноз Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разработала в конце 2025 года, когда о войне в Иране и дефиците авиационного топлива речь не шла.

В частности, нехватка авиатоплива в Европе может повлиять и на Украину и собеспечение Воздушных сил.

Что известно о ценах на топливо в Украине и возможном дефиците?