Греческая газовая компания подала в суд на "Газпром" с требованием снизить цену на газ

Компания DEPA Commercial в Греции подала в международный арбитраж с целью пересмотреть условия своего контракта с "Газпромом". Фирма требует снижения цен на газ и отказа от условия "бери или плати", по которому компания обязана платить за газ, даже если он не был использован.

Два года не могли договориться

По словам генерального директора DEPA Константиноса Ксифараса, компания уже более полутора лет ведет коммерческие переговоры с "Газпромом" без достижения согласия.

Читайте также Атака россиян на энергосистему: о чем рассказал глава "Нафтогаза"

Мы вели переговоры... примерно два года, полтора года по корректировке цен, ведь именно к этому мы стремились. Коммерческие переговоры сейчас продолжаются, они не остановились, однако компания... решила сделать следующий шаг – обратиться в арбитраж,

– заявил гендиректор.

Контракт на поставку 2 миллиардов кубометров газа в год через газопровод "Турецкий поток" до 2026 года был подписан между DEPA и "Газпромом" в январе 2022 года, накануне российско-украинского конфликта. Ценообразование по контракту базировалось на 80% на индексе TTF и 20% на индексе нефти.

В результате DEPA возникли трудности с продажей газа, и в конце концов компания не смогла принять минимальные ежегодные объемы.

! Согласно условиям контракта "бери или плати", покупатели обязаны оплачивать газ, независимо от того, могут ли они физически получить поставки. Любые неиспользованные объемы переносятся на конец контракта как кредит.

Контекст

С сентября 2022 года "Газпром" начал экспорт значительных объемов сжиженного природного газа (LNG) в Грецию из своего нового проекта Portovaya LNG.

Покупателем стала Mytilineos, крупнейшая частная энергетическая компания в Греции, согласно данным спутникового мониторинга аналитической компании Kpler. У Mytilineos также есть контракт с "Газпромом", который продлится до 2030 года.