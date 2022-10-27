Гривна крепнет: где самый выгодный курс на наличном рынке

Гривна продолжает укрепляться по состоянию на 27 октября, а курс доллара снижаться. Сегодня, как и вчера, выгоднее всего покупать и сдавать доллар на черном рынке.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 27 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,50 гривны (+10 копеек против 26 октября). В то время как продают ее за 40,10 гривны (-30 копеек).

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Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,50 гривны (+20 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривны за евро (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,24 гривны (-6 копеек), а продают – за 40,10 гривны (-11 копеек), по данным finance.ua.

(-6 копеек), а продают – за (-11 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,55 гривны (-38 копеек) и продажа – 39,70 гривны (+33 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,79 гривны (-6 копеек), а продажа – 40 гривны (-5 копеек).

(-6 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 39 гривен (+28 копеек), а покупают за 39,42 гривны (+42 копейки).

Продолжит ли доллар тенденцию падения

Курс доллара в ноябре будет зависеть от ситуации на межбанке, торговом и платежном балансах. Экономист Олег Гетман рассказывает, что на это будут влиять денежные поступления от США, ситуации с "зерновым коридором" и фактор войны, ситуации на фронте.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Наличный доллар в коридоре 37 – 42 гривны за доллар будет постоянно колебаться на следующий год. Никто пока не знает, в какую сторону это будет в следующем месяце.

Каким будет курс этой недели

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, если общая ситуация существенно не ухудшится, он будет находиться в коридоре 39,9 – 40,8 гривны за доллар .

Что касается стабильности на наличном рынке, то о ней свидетельствует незначительный разрыв между курсом продаж и покупки, который сократился до 10–11 копеек.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этогоотменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.