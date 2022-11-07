Что спасет гривну: экономист назвал важное условие

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, если в 2023 году от западных партнеров будет поступать помощь, Нацбанку не придется печатать средства. В таком случае давление на курс гривны будет минимальным.

То есть, если международные партнеры окажут обещанную помощь, гривна не будет девальвировать. Для этого объемы финансовой помощи должны быть не менее такими, как в этом году.

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Пока Национальный банк Украины печатает ограниченное количество купюр, давление на гривну будет минимальным. Это мы увидели последние несколько месяцев, когда была организована финансовая поддержка наших партнеров. Мы получаем более 4 миллиардов долларов ежемесячно, что также позволяет снизить давление на курс гривны,

– отметил Фурса.

Он добавил, что вопрос поступления международной помощи критически важен. Это поможет удержать курс даже при высоком дефиците бюджета.

В следующем году так же, если мы будем получать финансовую помощь, сможем удержать курс гривны. Финансовая помощь позволит нам, даже при большом дефиците бюджета избежать значительного давления на национальную валюту,

– добавил он.

Напомним, Госбюджет на следующий год был принят 3 ноября

Сколько помощи понадобится в следующем году

Согласно утвержденному документу, дефицит бюджета в следующем году составит 38 миллиардов долларов. То есть, если от партнеров будет поступать минимум 4 миллиарда долларов в месяц, эмиссии денег удастся избежать.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен недавно заявила, что работает с членами Европейского Союза по предоставлению Украине финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году.