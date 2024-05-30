Как увеличить прибыль при вложении денег на депозит

В депозитном секторе медленно набирает обороты новый тренд. Становятся популярнее более длительные во времени депозиты: от 1 года до 2,5 лет.

Как изменится депозитный сектор

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев отметил, что с 3 по 9 июня в сегменте депозитов сохранится относительно стабильная ситуация. Ведь процесс массового пересмотра ставок почти завершится.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Максимальные средние ставки по гривневым вкладам составят до 15% годовых.

Замотаев отмечает, что при этом, средняя доходность по наиболее распространенным по сроку вкладам будет значительно меньше:

депозиты продолжительностью 3 – 6 месяцев дадут вкладчику 12,5% годовых;

9 – 12 месяцев не превысит 12% годовых.

Уровень чистой прибыли, как и в мае, составляет в среднем 6 – 7%. Однако степень прибыли прежде всего будет зависеть от сроков вкладов и текущей экономической ситуации в стране. Гривневые депозиты до сих пор остаются наиболее популярным механизмом для получения пассивной прибыли, ведь они втрое выгоднее валютных депозитов,

– отмечает банкир.

Как получить наибольшую доходность

Наибольшие ставки фиксируются именно на самые длинные вклады. По состоянию на сейчас, ситуация выглядит так:

для вкладов на 2 – 2,5 года актуальны максимальные ставки – до 15,5%;

1,5 – 2 года – более 15%.

Можно сказать, что общая экономическая ситуация вместе с ожидаемым уровнем инфляции позволяет банкам стратегически переориентировать часть депозитных программ на более длительные сроки. Именно поэтому самые большие ставки по депозитам фиксируются на длительные вклады, ведь они по сути учитывают максимальный прогнозируемый уровень инфляции,

– отмечает Замотаев.

Таким образом, на следующей неделе в сегменте гривневых вкладов вряд ли возможны глобальные изменения. Ставки будут сформированы, минимум на летний период, если, конечно, этот же показатель по 3-месячным депозитным сертификатам не изменится.