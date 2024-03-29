Вложение средств: почему гривневые депозиты выгоднее валютных

В начале апреля ставки по гривневым вкладам преимущественно будут оставаться на стабильном уровне. Однако уже со второй половины месяца стоит ожидать незначительную коррекцию доходности.

Что происходит с гривневыми депозитами

В своем комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев акцентирует, что по данным Независимой ассоциации банков с февраля 2023 по февраль 2024 года объем гривневых депозитов в банках вырос на 14%. То есть на 133 миллиарда гривен. В то же время валютные депозиты сократились на 1%.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Сейчас можно констатировать, что в апреле произойдут важные изменения. Ожидается, что по сравнению с мартом рост гривневых вкладов составит до 3 – 5%, а с начала года увеличение гривневых вкладов может достичь отметки в 12 – 14%.

Замотаев прогнозирует, что средние ставки по гривневым вкладам уже во второй половине апреля претерпят коррекцию. Это связано с тем, что ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, как основа для формирования ставок по гривневым вкладам, была снижена с 19% до 17,5%.

До середины апреля граждане еще могут успеть оформить гривневые вклады по наиболее выгодным ставкам со средней доходностью до 13,5% годовых – депозиты сроком от 3 до 6 месяцев и 12,5 – 13% годовых – вклады от 9 до 12 месяцев,

– прогнозирует Замотаев.

Банкир рассказывает, что в течение первой половины апреля можно воспользоваться действием "акционных" вкладов с максимальной доходностью до 16% годовых, однако такие депозиты будут иметь точечный эффект, а не системный. То есть их количество будет незначительным, действие ограничено во времени и некоторыми дополнительными условиями банков, что их внедрят.

Чистая прибыль от гривневых вкладов, как и в марте, по мнению Замотаева, составит в среднем 5 – 6%. Значение рассчитано с учетом банковских комиссий и уровня инфляции, которая с начала года не превысила 1%, а в годовом измерении сократилась до 4,5%.

В какой валюте лучше держать сбережения

Замотаев уточняет, что популярность валютных вкладов, хоть и очень медленно, но все же будет снижаться в течение апреля. Сейчас именно гривневые депозиты являются наиболее понятным, простым и выгодным способом для получения пассивной прибыли.

Учитывая чистую прибыль, гривневые депозиты останутся почти безальтернативным и наиболее выгодным способом для получения максимальной пассивной прибыли,

– подытоживает банкир.

чистый доход по гривневым депозитам почти в 3 раза превышает прибыль по вкладам в долларах и евро, доходность которых составляет в среднем 1,8% и 1,6% соответственно.

Снижение ставки по 3-месячным депсертификатам заставит комбанки прибегнуть к коррекции доходности по основным депозитным программам. Уже со второй половины апреля средние ставки по вкладам составят: