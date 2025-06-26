Какие депозиты позволят получать пассивную прибыль

Начало июля характеризуется отсутствием изменений в сегменте депозитов. По-прежнему доходность по гривневым вкладам для физических лиц в среднем составит от 13% до 14,5% годовых

Что изменится в секторе депозитов в июле

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев отметил, что максимальные ставки могут достигать 16 – 17% годовых. Однако таких предложений все меньше и меньше.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Несмотря на то, что учетная ставка остается на уровне 15,5%, а ставка по 3-месячным депозитным сертификатам 19%, ожидаемое снижение инфляции заставит банки "законсервировать" собственные бонусные программы, зато более активно будут развиваться другие рычаги привлекательности депозитов, как, например, более лояльные условия в случае досрочного расторжения депозитного соглашения.

Замотаев уточняет, что поведение вкладчиков во многом зависит от состояния экономики, течения войны и ее последствий. Предположительно, в июле по-прежнему, привлекательными будут вклады на срок от 6 до 9 месяцев, а также на 1 год.

Дело в том, что именно эти виды депозитов позволяют получить максимальную доходность. А в условиях снижения инфляции такие вклады могут стать интересными еще с позиции получения пассивной прибыли.

В настоящее время депозиты развиваются инерционно, однако это не мешает гражданам по сравнению с началом года проявлять большую активность. Ожидается, что по итогам июня прирост новых вкладчиков по сравнению с маем составит более 2%,

– указывает банкир.

Что будет происходить с депозитами в валюте

Замотав указывает, что валютный сегмент также останется более-менее статичным:

текущие средние ставки по вкладам в долларах окажутся на уровне 0,8 – 1% годовых;

евро – 1 – 1,2% годовых.

Заметьте! Замотаев говорит, что в широком смысле депозиты будут работать в пределах мартовско-апрельских трендов, откуда берут начало новые повышенные депозитные ставки.