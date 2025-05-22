Ситуация не такая простая: что будет с гривневыми депозитами в конце мая
- Ставки по гривневым депозитам останутся стабильными на уровне 13% - 14,5% годовых в зависимости от срока размещения.
- Рост новых вкладчиков по итогам мая может составить 2 – 3%.
В конце мая на рынке будет наблюдаться затихание периода бонусных предложений, которые позволяют гражданам получить дополнительные 1 – 1,5% к имеющимся ставкам. То есть, период максимальных предложений медленно переходит в состояние инерции.
Как изменится ситуация в секторе гривневых депозитов
Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отмечает, что ставки останутся стабильными и в зависимости от срока размещения средств составят в среднем от 13% до 14,5% годовых.
В течение апреля-мая наиболее популярными будут вклады на 6 – 9 месяцев, средние ставки по которым являются самыми высокими – 13,5 – 14,5% годовых.
Банкир также говорит, что активность граждан может быть изменчивой и зависеть от ряда "военных" и экономических факторов, среди которых следует выделить следующие:
- продвижение на пути завершения войны (по крайней мере завершение активной фазы боевых действий);
- прочность гривны;
- общая ситуация на валютном рынке (стабильные курсовые показатели позволяют гражданам более благосклонно относиться к гривне и размещать средства на депозитах);
- общая ситуация в экономике.
Обратите внимание! Как говорит Замотаев, можно предположить, что по итогам мая прирост новых вкладчиков может быть на уровне 2 – 3%.
Несмотря на достаточно выгодные условия для размещения средств, активность граждан является достаточно сдержанной, что может свидетельствовать о том, что еще в конце 2024 года большинство свободных денег могло быть конвертировано в иностранную валюту от вполне естественного желания сохранить средства от обесценивания,
– говорит Замотаев.
Вместе с тем, инфляционный пик в стране уже достигнут, а согласно прогнозам инфляция медленно начнет снижаться: по расчетам чиновников в конце текущего года она не превысит 8 – 9% в годовом измерении.
Заметьте! Вероятно, именно в июне количество новых вкладчиков увеличится.