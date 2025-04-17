Из-за хаоса тарифной политики: губернатор Калифорнии подает в суд на Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал в суд, чтобы остановить пошлины Дональда Трампа. Таким образом он начал высокопоставленный юридический вызов президентской попытке реформировать глобальную торговлю.

Калифорния подает в суд на Трампа

Штат оспаривает использование Трампом чрезвычайных полномочий для введения широкомасштабных пошлин против Мексики, Китая и Канады, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Губернатор указал на вред для потребителей и бизнеса, в частности в сельском хозяйстве и индустрии развлечений в Калифорнии, которая имеет пятую по величине экономику в мире.

В жалобе, поданной в среду в федеральный суд Сан-Франциско, отмечается, что новая тарифная политика президента Трампа:

нанесла сокрушительный удар по экономике;

вызвала хаос на фондовом и долговом рынках;

уничтожила сотни миллиардов долларов рыночной капитализации за считанные часы; охладила инвестиции из-за столь весомых президентских действий без предупреждения или процесса;

угрожает погрузить страну в рецессию.

Ньюсом, демократ, которого рассматривают как возможного кандидата в президенты в 2028 году, и генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта требуют от суда немедленного приостановления пошлин.

Ни один штат не потеряет больше, чем Калифорния,

– сказал Ньюсом на пресс-конференции.

Bloomberg пишет, что беспрецедентное использование Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), принятого в 1977 году, чтобы наложить пошлины на импорт:

встряхнуло рынки;

вызвало прогнозы о возможной рецессии;

ухудшило отношения с международными торговыми партнерами.

Закон традиционно использовался для введения санкций против стран, компаний и отдельных лиц.

В частности Трамп стал первым президентом, который использовал этот закон для введения пошлин, когда в феврале объявил об их применении в отношении Китая, Мексики и Канады, заявив о "чрезвычайной угрозе" со стороны незаконной иммиграции и наркотиков. В апреле он снова сослался на дефицит торговли США,

– говорится в материале.

Иски против Трампа

Как отмечается в тексте, президент США уже сталкивается по меньшей мере с тремя судебными исками по пошлинам, хотя основные отрасли, которые попали под удар, пока воздерживаются от юридических действий. Два иска поданы консервативными юридическими группами от имени малого бизнеса, а третий – членами племени Черноногих в Монтане.

Иск Калифорнии, как и предыдущие, утверждает, что IEEPA не предоставляет Трампу полномочий на введение пошлин и его действия являются незаконными без одобрения Конгресса.

В частности Юристы Министерства юстиции США утверждают, что иски по пошлинам должны рассматриваться Судом международной торговли в Нью-Йорке. Они пытаются перенести дела из окружных судов США в этот специализированный суд.