Россия нашла новый способ обойти санкции: ГУР раскрыло "серую" нефтяную схему

Россия продолжает искать новые способы экспорта нефтепродуктов в обход международных санкций. Украинская военная разведка заявила, что раскрыла одну из "серых" схем, в которой задействованы индийская нефтеперерабатывающая компания и танкеры российского "теневого флота".

Как Россия использует Индию для обхода санкций

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о раскрытии новой схемы, с помощью которой Россия экспортирует нефтепродукты в обход международных санкций. По данным ГУР, ключевую роль в ней играет индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, почти половина акций которой (49,13%) принадлежит российской государственной компании "Роснефть".

В разведке утверждают, почему через это предприятие осуществляется переработка российского сырья с последующим экспортом нефтепродуктов с помощью так называемого "теневого флота". Эта схема является одной из многих, которые россияне используют для обхода санкций, в том числе и ЕС.

По информации ГУР, 20 июня танкер AGNI вышел с нефтебазы Nayara Energy с грузом почти 67,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Официально судно направлялось в район вблизи египетского Порт-Саида, где должно было встретиться с другим танкером – GARNET.

Именно там, в открытом море, состоялась операция STS (ship-to-ship) – перегрузка груза с одного судна на другое. По данным разведки, во время операции автоматические системы идентификации (AIS) были отключены, что не только скрывает происхождение груза, но и создает риски для безопасности судоходства и окружающей среды.

Что известно о танкерах "теневого флота"

После завершения перегрузки танкер GARNET, как отмечают в ГУР, представил недостоверные данные о своем грузе, сообщив, что движется без него. В настоящее время судно уже прошло Гибралтарский пролив, а вероятными пунктами его назначения могут быть порт Витино в Белом море или один из портов Балтийского моря.

В проекте War&Sanctions эти суда уже были идентифицированы как часть российского "теневого флота". В частности, танкер AGNI связывают с индийской компанией Gatik Ship Management, которая в 2022–2023 годах была одним из крупнейших операторов такого флота и обеспечивала экспорт российской нефти и нефтепродуктов в интересах "Роснефти".

В ГУР также отмечают, что после введения санкций Gatik Ship Management оперативно переоформила значительную часть своего флота на связанные компании, зарегистрированные в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах. В свою очередь, танкер GARNET, по данным разведки, принадлежит сейшельской компании Shantal Navigation Corp., которую связывают с подпадающим под санкции российским "Совкомфлотом" через сеть аффилированных структур.

К слову, из-за дефицита топлива в России правительство Кыргызстана во вторник, 14 июля, запретило экспорт бензина, дизельного топлива и нефти. Причем запрет будет действовать бессрочно.