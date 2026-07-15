Як Росія використовує Індію для обходу санкцій

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про викриття нової схеми, за допомогою якої Росія експортує нафтопродукти в обхід міжнародних санкцій. За даними ГУР, ключову роль у ній відіграє індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, майже половина акцій якої (49,13%) належить російській державній компанії "Роснефть".

У розвідці стверджують, що через це підприємство здійснюється переробка російської сировини з подальшим експортом нафтопродуктів за допомогою так званого "тіньового флоту". Ця схема є однією з багатьох, яку росіяни використовують для обходу санкцій, зокрема і ЄС.

За інформацією ГУР, 20 червня танкер AGNI вийшов із нафтобази Nayara Energy із вантажем майже 67,5 тисячі тонн нафтопродуктів. Офіційно судно прямувало до району поблизу єгипетського Порт-Саїда, де мало зустрітися з іншим танкером – GARNET.

Саме там, у відкритому морі, відбулася операція STS (ship-to-ship) – перевантаження вантажу з одного судна на інше. За даними розвідки, під час операції автоматичні системи ідентифікації (AIS) були вимкнені, що не лише приховує походження вантажу, а й створює ризики для безпеки судноплавства та довкілля.

Що відомо про танкери "тіньового флоту"

Після завершення перевантаження танкер GARNET, як зазначають у ГУР, подав недостовірні дані про свій вантаж, повідомивши, що рухається без нього. Наразі судно вже пройшло Гібралтарську протоку, а ймовірними пунктами його призначення можуть бути порт Вітіно у Білому морі або один із портів Балтійського моря.

У проєкті War&Sanctions ці судна вже були ідентифіковані як частина російського "тіньового флоту". Зокрема, танкер AGNI пов'язують з індійською компанією Gatik Ship Management, яка у 2022–2023 роках була одним із найбільших операторів такого флоту та забезпечувала експорт російської нафти й нафтопродуктів в інтересах "Роснефти".

У ГУР також зазначають, що після запровадження санкцій Gatik Ship Management оперативно переоформила значну частину свого флоту на пов'язані компанії, зареєстровані в Індії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Натомість танкер GARNET, за даними розвідки, належить сейшельській компанії Shantal Navigation Corp., яку пов'язують із підсанкційним російським "Совкомфлотом" через мережу афілійованих структур.

До слова, через дефіцит пального в Росії уряд Киргизстану у вівторок, 14 липня, заборонив експорт бензину, дизелю та нафти. Причому діятиме заборона безстроково.