Заборона на експорт пального

Відповідний указ передбачає бан на вивезення пального за кордон "до того часу, поки внутрішній ринок не буде повністю насичений", пише Reuters.

Рішення влади пояснюється тим, що Киргизстан отримує понад 90% своїх нафтопродуктів саме з Росії.

Однак наразі держава-агресорка потерпає від гострої паливної кризи через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Тому Москва заборонила експортувати пальне.

Щоб втримати запаси дизелю та бензину, Бішкек змушений був піти слідом на аналогічний крок. Водночас влада Киргизстану вже звернулася до сусідніх держав із проханням допомогти компенсувати скорочення російських поставок пального.

Уряд також повідомив, що уклав контракти на постачання дизелю та авіапального з Білоруссю та Китаєм.

Не лише Киргизстан постраждав

Дефіцит пального поширився й на інші на країни Центральної Азії, які залежать від постачання з Росії.

За даними трейдерів, експорт залізницею до азійських країн та Афганістану в червні скоротився:

авіаційного пального – більш ніж на 92% порівняно з травнем – до 3,8 тисячі тонн;

бензину – на 34% – до 99,3 тисячі тонн.

Таджикистан минулого тижня вже заявив, що країна через дефіцит у Росії має запасів пального приблизно на 60 днів. Наразі уряд активно шукає нові джерела постачання серед сусідніх держав.

Таким чином, від російської паливної кризи страждають також залежні держави після того, як Москва запровадила заборону на експорт бензину, авіаційного пального та дизеля, зробивши виняток лише для міжурядових угод.

Проте росіяни не лише не допомагають, а навпаки намагаються незаконно вивезти доступне пальне з сусідніх країн. Казахстан навіть змушений був встановити до 60 цілодобових поліцейських постів на кордоні, щоб зупинити нелегалів.