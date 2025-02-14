ХАЭС интересуются иностранные компании: планирует ли Украина привлечь их к финансированию достройки

Украина получила немало предложений от компаний по участию в финансировании достройки энергоблоков №3 и 4 на Хмельницкой АЭС. В частности предложения поступили и от иностранных компаний.

Что ожидает судьбу ХАЭС

В обмен они хотят получить долю в проекте, сообщает 24 канал со ссылкой на слова министра энергетики Германа Галущенко.

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Пока мы сегодня не рассматривали вопрос, чтобы пустить кого-то в проект, хотя такие запросы есть, есть от многих, я не буду называть, кто в том числе, и от крупных компаний соседних государств,

– сказал Галущенко на брифинге в Верховной Раде в пятницу.

Он рассказал, что руководство министерства пока склоняется к сохранению и реализации ХАЭС-3,4 исключительно в государственной собственности. Также Герман Галущенко сказал, что проект достройки ХАЭС-3,4 является коммерчески привлекательным.

Если мы берем сроки, в которые, дай Бог, у нас получится запустить блок в сеть, дальше вы берете мощность одного блока 1,1 ГВт, о которой мы говорим, и просто рассчитываете количество производимой электроэнергии в год, ее стоимость, вот и все,

– заверил министр энергетики.

Важно! В частности благодаря ему Украина может привлекать к реализации проекта внешних инвесторов и выполнять работы за счет АО "НАЭК "Энергоатом".