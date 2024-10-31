Бухгалтера Украины в опасности: хакеры массово рассылают письма с "сюрпризом"

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации Украины зафиксировала новую волну фишинговых атак, нацеленных на бухгалтеров украинских компаний. Как уберечься от хакеров, читайте далее.

Как злоумышленники получают доступ к данным

Хакеры рассылают электронные письма, выглядящие как сообщения от Государственной налоговой службы Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

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В таких письмах содержится PDF-документ со ссылкой на файловый сервис, где размещен архив. Открытие файлов архива устанавливает на компьютере вредоносную программу, что предоставляет хакерам удаленный доступ к устройству.

Напомним, что описанная активность является финансово мотивированной и осуществляется группировкой UAC-0050. В особой зоне риска находятся бухгалтеры предприятий, на компьютерах которых осуществляется работа с системами дистанционного банковского обслуживания,

– сообщили в службе.

В некоторых случаях от начального заражения до похищения средств предприятия может пройти меньше часа.