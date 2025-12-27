Государство определилось с выплатами: сколько получит I группа инвалидности в 2026 году

К І группе инвалидности относятся украинцы с самыми серьезными проблемами со здоровьем, которым сложно обходиться без посторонней помощи. В 2026 году они могут рассчитывать на государственные выплаты и льготы.

Каким будет размер пенсии по инвалидности в 2026 году?

Размер пенсии по инвалидности I группы напрямую зависит от пенсии по возрасту или денежного обеспечения и статуса лица, пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Интересно Пенсии в 2026 году: кому из украинцев повысят и кто получит больше всего

Для гражданских граждан выплата составляет 100% пенсии по возрасту.

Для военнослужащих, у которых инвалидность наступила в результате боевых действий, государство гарантирует 100% денежного обеспечения.

Если же инвалидность не связана с участием в боевых действиях, пенсия назначается в размере 70% соответствующего обеспечения.

При этом, при расчете пенсии учитывается страховой стаж. Право на выплаты имеют лица со стажем от одного до 15 лет, однако конкретное требование зависит от возраста на момент установления инвалидности.

Обратите внимание! В страховой стаж засчитывается период от даты установления инвалидности до достижения 60 лет, что позволяет увеличить расчетную сумму пенсии.

Вместе с этим следует обратить внимание, что выплата пенсии по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если обращение в Пенсионный фонд произошло в течение трех месяцев. В случае более поздней подачи заявления начисление начинается с даты обращения.

Вырастут ли выплаты по инвалидности в 2026 году?

Важное изменение 2026 года касается минимальных выплат. С 1 января растет прожиточный минимум, к которому привязаны пенсии по инвалидности, уточняется в тексте Государственного бюджета на 2026 год.

Как следствие, это решение будет иметь прямое влияние на пенсионные выплаты, поскольку к этому показателю привязаны как минимальные, так и предельные размеры пенсий. Поэтому повышение социального стандарта автоматически приведет к росту пенсий для отдельных категорий получателей.

В частности, благодаря этому минимальная пенсия для лиц с инвалидностью I группы увеличится с 2 361 до 2 595 гривен.

Будет ли индексация пенсий в 2026 году?