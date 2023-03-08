Ibox в Украине ликвидирован: как теперь пополнять Монобанк

7 марта Нацбанк принял решение ликвидировать "Айбокс банк" из-за систематических нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов. Ранее именно через эти платежные терминалы можно было без комиссии пополнить карты Монобанк.

Один из соучредителей банка сообщил, как теперь клиентам Моно без комиссии пополнить свои карты. Сделать это теперь можно через терминалы сети EasyPay и City24.

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В свою очередь, сеть терминалов IBox обещает возобновить работу в течение нескольких дней.

В связи с отзывом лицензии в Айбокс Банк компания ООО "Метапей" (оператор сети терминалов BOX) временно не принимает пополнения на наши карты. Компании нужно время для заключения нового соглашения с другим банком-партнером (вместо Айбокс Банка) для приема платежей,

— говорится в сообщении monobank.

Как сообщил Олег Гороховский, сеть терминалов пополнения и Вох принимала 12-15 миллиардов гривен в месяц пополнения карт monobank. К счастью, проблему с изменением платежного терминала банку удалось решить в считанные часы, говорит он.

Как вы думаете, сколько у нас ушло времени на план Б? Нет не так — сколько ушло бы времени на аналогичный план Б в Европе, например? Думаю, оптимистично, 3-6 месяцев. Мы сделали через полдня. Добро пожаловать в Украину! Здесь не привыкли долго запрягать,

– написал он.

Почему "Айбокс банк" ликвидировали

Как говорится в разъяснении Нацбанка, финучреждение на постоянной основе нарушало законодательство. В частности, в решении рассмотрен случай обслуживания банком рисковых операций на 3,5 миллиарда гривен в пользу вновь созданных в 2022 году и связанных между собой 7 операторов турниров спортивного покера и киберспорта.

АО “АЙБОКС БАНК” допустило систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,

– говорится в решении.

Однако ликвидация банка не повлияет на стабильность украинской банковской системы, ведь доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков.

Напомним, банки "Приват" и "Ощад" не смогут закрывать отделение. В Нацбанке хотят ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.