В шаге от потери выплат: кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию

Пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, должны пройти идентификацию до конца марта. Если этого не сделать, то лицо рискует потерять свои пенсионные выплаты, сообщили в ПФУ.

Кто должен пройти идентификацию

Пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года, должны до 31 марта этого года пройти идентификацию. Если этого не сделать, то можно потерять свои пенсионные выплаты.

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Для того, чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 8 августа 2023 года продлило срок идентификации сначала до 31 декабря 2023 года, а постановлением № 1384 от 27 декабря 2023 – до 31 марта 2024 года

– написали в ПФУ.

Какие способы прохождения идентификации

В ПФУ сообщили, что существует несколько способов, как можно пройти идентификацию. Поэтому, пенсионер может:

Обратиться лично в отделение АО "Ощадбанк" или в любой сервисный центр ПФУ с документом, который удостоверяет личность. С помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ. С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ. В зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что лицо является живым.

Самые распространенные вопросы-ответы об идентификации

Когда подавать запрос?

Такое удостоверение нужно направить в территориальный орган ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Это можно сделать по почте или в сканированном виде через вебпортал ПФУ.

Подача запроса доступна с момента, когда пенсионер получает сообщение о необходимости идентификации. в таких случаях ПФУ советует не медлить. Время для подачи заявления пенсионер выбирает самостоятельно.

Где узнать детали об идентификации?

Информация доступна на электронном адресе, указанном в сообщении. А также можно узнать через электронный кабинет на сайте pfu.gov.ua в разделе "Мой профиль".

Какие документы нужно иметь?

Для прохождения идентификации по видео, лицо должно иметь при себе:

Паспорт;

Идентификационный код;

Документы, подтверждающие место пребывания (для ВПЛ);

Документ о праве на представительство (при необходимости).



Можно ли пройти идентификацию с помощью третьего лица?

Для прохождения идентификации возможно привлечь родственников или других лиц для ассистирования, при необходимости. Для этого нужно в заявлении указать информацию о необходимости присутствия персонального ассистента.

Куда обращаться при возникновении вопросов?