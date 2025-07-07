Идентификация пенсионеров по-новому: что изменится с 1 августа

В Украине обновили правила выплаты пенсий, в частности идентификации пенсионеров. В ПФУ создали новый сервис и ввели изменения.

Что изменилось в правилах идентификации

Идентификация пенсионеров остается обязательной, но теперь с некоторыми нюансами, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №720 от 18 июня.

Смотрите также Выплаты в июле: получат ли пенсии украинцы, находящиеся на ВОТ

Теперь банки обязаны информировать ПФУ о дате прохождения физической идентификации пенсионером. Известно, что передача информации будет происходить в электронном формате и только при наличии сведений, то есть не чаще чем один 1 раз в сутки.

Также на вебпортале электронных услуг ПФУ появился новый сервис – "Моя идентификация". Благодаря ему пенсионеры в любой момент могут проверить статус проведенной идентификации:

дату последней идентификации;

источник проведения идентификации, например, банковское учреждение.

Отслеживая это, пенсионеры могут проверить дату последней идентификации и знать, когда нужно пройти следующую процедуру.

Как против обязательной идентификации

С 1 июля органы Пенсионного фонда начали выплату 39 видов государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее предоставлялись органами социальной защиты

Если вы уже получаете выплату, предусмотренную соответствующими постановлениями - ничего не меняется, но для получения выплат необходимо пройти лично обязательную идентификацию до 1 октября.

Пройти идентификацию можно:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

с помощью видеоконференцсвязи;

авторизоваться в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис;

удостоверение в установленном порядке по обращению получателя, временно проживающего за рубежом, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо является живым.

Важно! Если идентификация не состоится до 1 октября, выплата соответствующей выплаты будет приостановлена.