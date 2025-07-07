Идентификация пенсионеров по-новому: что изменится с 1 августа
- С 1 августа в Украине обновлены правила идентификации пенсионеров, банки теперь обязаны информировать ПФУ о дате прохождения идентификации пенсионером в электронном формате.
- На вебпортале ПФУ появился новый сервис "Моя идентификация", позволяющий пенсионерам проверять статус и дату последней идентификации, а также источник ее проведения.
В Украине обновили правила выплаты пенсий, в частности идентификации пенсионеров. В ПФУ создали новый сервис и ввели изменения.
Что изменилось в правилах идентификации
Идентификация пенсионеров остается обязательной, но теперь с некоторыми нюансами, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №720 от 18 июня.
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Теперь банки обязаны информировать ПФУ о дате прохождения физической идентификации пенсионером. Известно, что передача информации будет происходить в электронном формате и только при наличии сведений, то есть не чаще чем один 1 раз в сутки.
Также на вебпортале электронных услуг ПФУ появился новый сервис – "Моя идентификация". Благодаря ему пенсионеры в любой момент могут проверить статус проведенной идентификации:
- дату последней идентификации;
- источник проведения идентификации, например, банковское учреждение.
Отслеживая это, пенсионеры могут проверить дату последней идентификации и знать, когда нужно пройти следующую процедуру.
Как против обязательной идентификации
С 1 июля органы Пенсионного фонда начали выплату 39 видов государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее предоставлялись органами социальной защиты
Если вы уже получаете выплату, предусмотренную соответствующими постановлениями - ничего не меняется, но для получения выплат необходимо пройти лично обязательную идентификацию до 1 октября.
Пройти идентификацию можно:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- с помощью видеоконференцсвязи;
- авторизоваться в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис;
- удостоверение в установленном порядке по обращению получателя, временно проживающего за рубежом, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо является живым.
Важно! Если идентификация не состоится до 1 октября, выплата соответствующей выплаты будет приостановлена.