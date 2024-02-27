Чтобы не потерять пенсию в апреле: как пройти идентификацию

Некоторые украинцы должны пройти идентификацию до 1 апреля, чтобы не остаться без пенсии. Ранее этот процесс был на паузе, но власти решили его возобновить.

Кто может потерять пенсию

До 31 марта этого года идентификацию должны пройти пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Если этого не сделать, лицо может потерять свои выплаты.

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Для того, чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 8 августа 2023 продлило срок идентификации сначала до 31 декабря 2023 года, а постановлением № 1384 от 27 декабря 2023 – до 31 марта 2024 года

– написали в ПФУ.

К слову с марта 2020 по 1 июля 2023 года идентификацию не проводили из-за войны и пандемии.

Как пройти идентификацию