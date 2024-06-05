В этом месяце без пенсии: почему некоторые пенсионеры не получили свои выплаты

Часть пенсионеров обязана проходить идентификацию. Это обязательное условие для получения пенсии.

Для кого нужна идентификация

Идентификацию нужно пройти пенсионерам, получившим статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Несмотря на завершение установленных сроков, указанные лица могут сделать это и сейчас.

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Идентификацию можно пройти как онлайн, так офлайн, выбрав комфортный способ:

процедура идентификации осуществляется в отделении ПФУ;

через отделение АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

в личном кабинете вебпортала Пенсионного фонда.

Почему нет пенсии

Пенсионер может пройти идентификацию в дипломатическом учреждении Украины за рубежом.

Если лицо не успело пройти идентификацию, его выплаты замораживаются до установления обстоятельств. То есть, пенсия и дальше начисляется, но не передается на счет пенсионера. Таким образом, происходит проверка, действительно ли получателем средств является указанное лицо, или же ими завладел злоумышленник.

Если пенсионер из числа ВПЛ прошел физическую идентификацию в банке, финансирование выплаты будет возобновлено в ближайший период, после поступления от учреждения банка в Пенсионный фонд Украины информации об установлении личности,

– говорится в сообщении ПФУ

Дополнительно обращаться с заявлением о возобновлении выплат после прохождения идентификации в отделение Пенсионного фонда не нужно.