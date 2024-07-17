Повышение выплат будет: у кого из пенсионеров вырастет июльская пенсия
17 июля 2024, 07:27Читати новину українською
Источник:ПФУ
В июле индексации или перерасчета пенсий не запланировано. Однако, выплаты части пенсионеров вырастут из-за начисления надбавок.
Какие пенсии повысят в июле
В июле пенсионеры старше 70 лет получат возрастную надбавку. Размер этой доплаты зависит от возраста человека.
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В частности, пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку 300 гривен. Для других граждан эта доплата такова
- пенсионерам от 75 до 79 лет включительно предоставляют надбавку 456 гривен;
- лица старше 80 лет будут иметь доплату 570 гривен.
Надбавка по возрасту начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии. То есть, обращаться в ПФУ для ее получения не нужно. Начисляется или корректируется такая доплата в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.Обратите внимание! Главным условием для получения этой надбавки является то, что общая ежемесячная пенсионная выплата лица меньше 10 340,35 гривны.