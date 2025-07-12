Кто платит в общественном транспорте, а кто ездит бесплатно

Не все пенсионеры могут ездить в общественном транспорте бесплатно. Кроме того, не все виды транспорта доступны для этой льготы.

Кому можно не платить за проезд в транспорте и в каком

В соответствии с постановлением "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" услугой о бесплатном проезде могут пользоваться только те пенсионеры, кто официально получает пенсию, передает 24 Канал.

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Поэтому, не учитывается возраст, когда лицо получило пенсию. В то же время при пользовании этой льготой пенсионер должен показать пенсионное удостоверение водителю.

Кроме того, в некоторых городах Украины пенсионеру придется оформить электронный льготный билет, который выдается бесплатно.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно, а где нет:

Разрешение на проезд есть в городских автобусах, троллейбусах и пригородных железнодорожных транспортах, в частности электричках.

Заметьте! В негосударственных маршрутках есть перечень льготных категорий, которые могут перевозить бесплатно, а также установлены тарифы, которые определяет местный совет. Информация об этом размещается в салоне маршрутки, или же ее можно найти на сайте местного совета.