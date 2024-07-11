Коммунальные услуги для лиц с инвалидностью III группы: имеют ли они льготы

Украинца, которые имеют инвалидность III группы, могут пользоваться целым списком льгот от государства. Однако, есть ли они на коммунальные услуги, вопрос сложный.

Имеют ли инвалиды 3 группы льготы на коммунальные услуги

Лица с такой группой инвалидности имеют право на оборудование различными приспособлениями жилья, где они проживают.

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А вот дети, которые относятся к детям-сиротам или лишенных родительской опеки могут получить в первую очередь жилье и материальную помощь на его обустройство при достижении совершеннолетия.

Это возможно, если по заключению МСЭ они могут осуществлять самообслуживание и вести самостоятельную жизнедеятельность.

Стоит заметить, что льгот именно на оплату коммунальных услуг для таких лиц не предусмотрено. Субсидии предоставляются по обычным условиям.

Кому выплачивают 100% больничного

Независимо от количества стажа, 100% от средней заработной платы, выплачивается лицам, которые пострадали из-за несчастного случая на производстве, или получил заболевание, в результате профессиональной деятельности.

Также 100% больничного выплачивают: