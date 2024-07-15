Льготы для детей участников АТО: что для них предусмотрено
15 июля 2024, 11:47Читати новину українською
Источник:Министерство по делам ветеранов
Участники АТО, как и военные со статусом УБД, имеют право на льготы. Они распространяются также и на их детей. Среди привилегий – организация отдыха для детей, предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях бесплатно, льготное проживание в общежитии и т.д.
Льготы для детей участников АТО
Дети участников АТО могут получить первоочередное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях. Кроме того, для них предусмотрено:
- Бесплатное питание для дошкольников и учащихся 1 – 11 классов.
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- Поддержка и льготы при получении профессионально-технического и высшего образования,
- Оздоровление и отдых детей в возрасте от 7 до 18 лет.
Льготы для детей УБД
Семья военнослужащего, который получил статус участника боевых действий, также имеет право на льготы от государства. В частности, это касается и детей:
- Доступ к оздоровлению и отдыху,
- Право на первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.
Для детей-студентов предусмотрено:
- Перевод на бюджетную форму обучения на дневной форме,
- Те, кто на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях,
- При условии отсутствия задолженности по обучению – право на социальную стипендию.