Студенты с пенсией: кто может получать государственные выплаты

Некоторые студенты могут получать пенсию до определенного возраста. Это связано с некоторыми семейными факторами.

Имеют ли пенсию студенты

Студенты могут получать пенсию по потере кормильца в течение своего обучения, но только до определенного возраста.

Читайте также Что делать, если вам не хватает стажа для того, чтобы получать пенсию

Дети, которые учатся на дневной форме, в частности в высших учебных заведениях, имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет,

– написали в ПФУ.

Этот процесс регулирует статья 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Выплата такой пенсии во время действия военного положения и в течение 1 месяца после его прекращения продолжается в следующем учебном году на основании данных об обучении на дневной форме, полученных ПФУ из Единой государственной электронной базы по вопросам образования. То есть справка из заведения о продолжении обучения и личное обращение получателей не требуется.

Пенсия в связи с потерей кормильца

Такие выплаты назначают в размере: