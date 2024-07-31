Чи мають пенсію студенти

Студенти можуть отримувати пенсію по втраті годувальника протягом свого навчання, але лише до певного віку.

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Діти, які навчаються за денною формою, зокрема у вищих навчальних закладах, мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років,

– написали у ПФУ.

Нагадаємо! Цей процес регулює стаття 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Виплата такої пенсії під час дії воєнного стану та протягом 1 місяця після його припинення продовжується у наступному навчальному році на підставі даних про навчання за денною формою, отриманих ПФУ з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Тобто довідка з закладу про продовження навчання та особисте звернення одержувачів не потрібне.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника

Такі виплати призначають у розмірі: