Имеют ли пенсию студенты
Студенты могут получать пенсию по потере кормильца в течение своего обучения, но только до определенного возраста.
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Дети, которые учатся на дневной форме, в частности в высших учебных заведениях, имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет,
– написали в ПФУ.
Выплата такой пенсии во время действия военного положения и в течение 1 месяца после его прекращения продолжается в следующем учебном году на основании данных об обучении на дневной форме, полученных ПФУ из Единой государственной электронной базы по вопросам образования. То есть справка из заведения о продолжении обучения и личное обращение получателей не требуется.
Пенсия в связи с потерей кормильца
Такие выплаты назначают в размере:
- на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;
- на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными долями.