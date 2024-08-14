Какую пенсию могут получать родители после гибели ребенка, находившегося на военной службе

В Украине есть несколько основных видов пенсии. Пенсионер может самостоятельно выбрать один из вариантов выплат, которые ему назначены.

Какая пенсия предоставляется в таком случае

Если пенсионер имеет право на несколько видов пенсий, в частности, по потере кормильца и по возрасту, он обязан выбрать только один из них. Лучше всего обратить внимание на самую выгодную по размеру.

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Если выплата по потере кормильца является более выгодной, стоит переходить на нее. Для этого нужно обратиться в ПФУ со специальным заявлением и подтверждающими документами.

Как рассчитывается такая пенсия

Если погибший военнослужащий был единственным кормильцем, после его смерти назначается социальная выплата части его семьи.

Пенсия по потере кормильца, который был военным, устанавливается в размере от 30% до 70% от его денежного обеспечения. Однако эта сумма не может быть меньше двух прожиточных минимумов – 4 722 гривны.

Процентное соотношение зависит от причины гибели военного. Например, если он потерял жизнь во время защиты Родины пенсия составляет 70% от денежного обеспечения погибшего.