Какая пенсия предоставляется в таком случае

Если пенсионер имеет право на несколько видов пенсий, в частности, по потере кормильца и по возрасту, он обязан выбрать только один из них. Лучше всего обратить внимание на самую выгодную по размеру.

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Если выплата по потере кормильца является более выгодной, стоит переходить на нее. Для этого нужно обратиться в ПФУ со специальным заявлением и подтверждающими документами.

Обратите внимание! Если погибший военнослужащий был единственным кормильцем, после его смерти назначается социальная выплата части его семьи.

Как рассчитывается такая пенсия

Пенсия по потере кормильца, который был военным, устанавливается в размере от 30% до 70% от его денежного обеспечения. Однако эта сумма не может быть меньше двух прожиточных минимумов – 4 722 гривны.

Обратите внимание! Процентное соотношение зависит от причины гибели военного. Например, если он потерял жизнь во время защиты Родины пенсия составляет 70% от денежного обеспечения погибшего.