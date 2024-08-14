Яка пенсія надається у такому випадку

Якщо пенсіонер має право на декілька видів пенсій, зокрема, за втратою годувальника та за віком, він зобов'язаний вибрати лише один з них. Найкраще обрати найвигіднішу за розміром.

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Якщо виплата за втратою годувальника є вигіднішою, варто переходити на неї. Для цього потрібно звернутись у ПФУ із спеціальною заявою та підтверджувальними документами.

Як розраховується така пенсія

Пенсія через втрату годувальника, що був військовим, встановлюється в розмірі від 30% до 70% від його грошового забезпечення. Однак, ця сума не може бути менша за два прожиткові мінімуми – 4 722 гривні.