Яка пенсія надається у такому випадку

Якщо пенсіонер має право на декілька видів пенсій, зокрема, за втратою годувальника та за віком, він зобов'язаний вибрати лише один з них. Найкраще обрати найвигіднішу за розміром.

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Якщо виплата за втратою годувальника є вигіднішою, варто переходити на неї. Для цього потрібно звернутись у ПФУ із спеціальною заявою та підтверджувальними документами.

Зверніть увагу! Якщо загиблий військовослужбовець був єдиним годувальником, після його смерті призначається соціальна виплата частині його родини.

Як розраховується така пенсія

Пенсія через втрату годувальника, що був військовим, встановлюється в розмірі від 30% до 70% від його грошового забезпечення. Однак, ця сума не може бути менша за два прожиткові мінімуми – 4 722 гривні.

Зауважте! Відсоткове співвідношення залежить від причини загибелі військового. Наприклад, якщо він втратив життя під час захисту Батьківщини пенсія складає 70% від грошового забезпечення загиблого.