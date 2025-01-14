Когда ВПЛ смогут получить субсидию на аренду
14 января 2025, 07:00Читати новину українською
В правительстве объявили о предоставлении некоторым украинцам нового вида субсидии. Речь идет о помощи на аренду.
Кому из переселенцев будет предоставляться субсидия
Субсидию на аренду смогут получить ВПЛ, отвечающие определенным критериям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Напомним! Это часть программы "Зимняя еПидтрымка". Новый механизм помощи для ВПЛ заработает с 29 января.
Участие в программе могут принять ВПО, которые:
- не являются участниками Прихистка;
- не получают помощь на проживание;
- переехали на украинскую территорию и не имеют на здесь в собственности жилья с общей площадью более 13,65 метра квадратных на каждого члена семьи;
- тратят на аренду более 20% дохода;
- имеют непригодное для проживания, поврежденное или уничтоженное жилье.
Обратите внимание! Размер субсидии определяется индивидуально. При этом, семьи, имеющие доход менее 2 прожиточных минимумов (то есть, сейчас – 5 840 гривен) имеют право на увеличенную помощь.