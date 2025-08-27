США разрешили импорт некоторых алмазов российского происхождения
В министерстве финансов США частично разрешили импорт алмазов российского происхождения. Речь идет о некоторых категориях минерала.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на генеральную лицензию, которая была выдана Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Что известно о новой лицензии, которую выдали США?
Лицензию подписал директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Брэдли Смит. Она предусматривает разрешение на импорт некоторых категорий алмазов российского происхождения.
Если минералы уже находились за пределами России до определенных дат, их можно ввозить в США до 1 сентября 2026 года. Речь об алмазах:
- весом 1 карат и более, которые находились вне России после 1 марта 2024 года;
- весом 0,5 карата, которые были за пределами РФ после 1 сентября 2024 года.
В свою очередь, запрет на алмазы российского происхождения, находящиеся в России или вывезенные позже указанных дат, остается в силе.
Что предусматривали запрет на импорт алмазов российского происхождения и санкции?
Напомним, что в феврале 2024 года бывший президент США Джо Байден ввел запрет на импорт алмазов российского происхождения.
Ранее Еврокомиссия одобрила запрет на продажу российских алмазов в рамках своего 12 пакета санкций. Планировали запретить камни, происходящие из России, перевозятся транзитом или экспортируются из России и ювелирные изделия с бриллиантами.
Запрет на российские алмазы является частью усилий G7 по разработке запрета алмазов, которая имеет целью лишить Россию этого важного источника дохода.
Также известно, что Совет Европы добавил в санкционный список российскую компанию ПАО "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева. Это крупнейшая алмазодобывающая компания в мире, которая принадлежит России и обеспечивает более 90% всей российской добычи алмазов.