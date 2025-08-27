У міністерстві фінансів США частково дозволили імпорт алмазів російського походження. Мовиться про деякі категорії мінерала.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на генеральну ліцензію, що була видана Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Що відомо про нову ліцензію, яку видали США?

Ліцензію підписав директор Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Бредлі Сміт. Вона передбачає дозвіл на імпорт деяких категорій алмазів російського походження.

Якщо мінерали вже перебували за межами Росії до певних дат, їх можна ввозити в США до 1 вересня 2026 року. Мова про алмази:

вагою 1 карат і більше, які перебували поза Росією після 1 березня 2024 року;

вагою 0,5 карата, які були за межами РФ після 1 вересня 2024 року.

Своєю чергою, заборона на алмази російського походження, що перебувають у Росії або вивезені пізніше зазначених дат, залишається чинною.

Що передбачали заборона на імпорт алмазів російського походження та санкції?