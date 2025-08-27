Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на генеральную лицензию, которая была выдана Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Смотрите также Какая страна импортирует больше всего нефти в 2025 году

Что известно о новой лицензии, которую выдали США?

Лицензию подписал директор Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Брэдли Смит. Она предусматривает разрешение на импорт некоторых категорий алмазов российского происхождения.

Если минералы уже находились за пределами России до определенных дат, их можно ввозить в США до 1 сентября 2026 года. Речь об алмазах:

весом 1 карат и более, которые находились вне России после 1 марта 2024 года;

весом 0,5 карата, которые были за пределами РФ после 1 сентября 2024 года.

В свою очередь, запрет на алмазы российского происхождения, находящиеся в России или вывезенные позже указанных дат, остается в силе.

Что предусматривали запрет на импорт алмазов российского происхождения и санкции?