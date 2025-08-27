Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на генеральну ліцензію, що була видана Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.
Що відомо про нову ліцензію, яку видали США?
Ліцензію підписав директор Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Бредлі Сміт. Вона передбачає дозвіл на імпорт деяких категорій алмазів російського походження.
Якщо мінерали вже перебували за межами Росії до певних дат, їх можна ввозити в США до 1 вересня 2026 року. Мова про алмази:
- вагою 1 карат і більше, які перебували поза Росією після 1 березня 2024 року;
- вагою 0,5 карата, які були за межами РФ після 1 вересня 2024 року.
Своєю чергою, заборона на алмази російського походження, що перебувають у Росії або вивезені пізніше зазначених дат, залишається чинною.
Що передбачали заборона на імпорт алмазів російського походження та санкції?
Нагадаємо, що в лютому 2024 року колишній президент США Джо Байден запровадив заборону на імпорт алмазів російського походження.
Раніше Єврокомісія схвалила заборону на продаж російських алмазів в рамках свого 12 пакету санкцій. Планували заборонити камені, що походять з Росії, перевозяться транзитом або експортуються з Росії та ювелірні вироби з діамантами.
Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7 з розробки заборони алмазів, яка має на меті позбавити Росію цього важливого джерела доходу.
Також відомо, що Рада Європи додала в санкційний список російську компанію ПАТ "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева. Це найбільша алмазовидобувна компанія у світі, яка належить Росії та забезпечує понад 90% усього російського видобутку алмазів.