Украина увеличила объемы импорта природного газа в 12 раз

В течение февраля 2025 года Украине удалось импортировать более 511,8 миллиона метров кубических природного газа. Существенное увеличение поставок спровоцировали несколько причин.

Почему увеличился импорт природного газа

В противовес с январем 2025 года объемы импорта газа выросли в 12 раз. В свою очередь это самый высокий месячный показатель за 1,5 года, с сентября 2023 года. Сокращение собственно украинской добычи связано с российскими атаками и погодными изменениями, что порождали спрос на потребление природного газа, передает 24 Канал со ссылкой на ExPro.

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Ожидается, что объемы импорта в марте несколько сократятся из-за потепления и активного восстановления газодобывающих объектов.

Из каких стран больше всего импортировано газа

Количественные показатели импорта газа можно рассматривать так:

из Словакии поступило 234,4 миллиона метров кубических. А это 45,8% от всех импортных поставок,

из Венгрии было импортировано 218 миллионов метров кубических,

из Польши более 59,5 миллионов кубических метров.

Стоит отметить! Остальную часть природного газа импортировано в "таможенного склада" украинских ПХГ – это 401 миллион метров кубических. Дополнительно 110,8 миллионов кубических метров было импортировано напрямую в украинскую ГТС.