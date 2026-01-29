Трамп "пробудил" Брюссель: Европа ищет альтернативу американскому СПГ

Угрозы президента США Дональда Трампа по Гренландии заставляют Евросоюз пересмотреть трансатлантические отношения с Вашингтоном. Теперь Европа ищет новые источники газа.

Почему ЕС ищет другие источники газа?

ЕС усилит усилия по диверсификации поставок сжиженного природного газа, чтобы постепенно уменьшить зависимость от американского СПГ. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Он отметил, что угрозы Трампа взять Гренландию под контроль стали "тревожным звонком" для Европы, а события последних недель – "четким сигналом к пробуждению".

Йоргенсен отметил, что геополитическая нестабильность в мире растет – от войны в Украине до напряженности в отношениях с Вашингтоном. Поэтому ЕС больше не может считать, что его энергетические связи защищены от опасностей.

Мы живем в очень неспокойные времена. Ситуацию делает серьезнее и сложнее напряженность в отношениях с США и тот факт, что мы имеем американского президента, который не исключает применения силы против Гренландии,

– подчеркнул еврокомиссар.

Заметьте! Сейчас более четверти всего газа в ЕС поступает из США. Хотя еще пять лет назад это показатель был всего 5%. По данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), в 2025 году Соединенные Штаты поставили в страны блока 81 миллиард кубометров газа пишет Reuters.

Как ЕС будет уменьшать зависимость от США?

Сейчас Брюссель уже активно ищет альтернативных поставщиков, чтобы уменьшить роль США на рынке. В ближайшие месяцы ЕС планирует углубить энергетическое сотрудничество с:

Канадой;

Катаром;

Странами Северной Африки (в частности Алжиром).

Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не стремится к торговому конфликту с США. Однако внутри блока растет беспокойство, что после отказа от российского газа Европа рискует "заменить одну зависимость другой".

Мы никогда не ставили себе целью торговать с США меньше и не хотим торговых конфликтов. Но очевидно, что геополитическое потрясение стало тревожным звонком. Мы должны быть способны позаботиться о себе сами,

– добавил политик.

Важно! Сейчас ЕС не установил конкретных лимитов на импорт газа из США, поскольку сейчас он остается критически важной заменой российского топлива.

