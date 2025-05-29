Украина открывает новый газовый маршрут: объявили первый аукцион

Природный газ будут поставлять из Греции в Украину через Трансбалканский коридор. Операторы газотранспортных систем Болгарии, Греции, Румынии, Молдовы и Украины уже объявили о запуске совместного продукта.

Каким будет новый газовый маршрут

Начальная точка маршрута – LNG-терминал Ревитуса в Греции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Оператора ГТС Украины.

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Он расположен на одноименном острове к западу от города Афины. Терминал построили в 1999 году, его эксплуатирует компания DESFA. Мощность терминала составляет 6,9 миллиардов кубометров в год.

Продукт объединенной мощности для импорта природного газа из Греции в Украину будет предлагаться вдоль Трансбалканского маршрута через следующие точки соединения: Кулата/Сидирокастрон, Негру Вода 1/Кардам, Исакча 1/Орловка, Каушаны и Гребеники. Он будет работать с июня по октябрь 2025 года.

Ключевая особенность продукта – газ можно использовать только для поставки в Украину, без доступа к виртуальным торговым точкам промежуточных стран. Это позволило установить скидку в размере 25% от стандартных тарифов (46% для украинских точек).

Когда проведут аукцион

Первый аукцион на июнь состоится на платформе RBP (Regional Booking Platform) 29 мая с предложением 31,36 миллионов кВт-ч/сутки.

Учитывая ограниченное время до старта аукциона, в случае, если значительное количество предложенной мощности останется незабронированной, операторы ГТС рассмотрят возможность проведения еще одного аукциона на мощность до конца месяца, время которого будет объявлено совместно.

В дальнейшем, проведение аукционов по бронированию мощностей продукта на следующий календарный месяц планируется в четвертый понедельник каждого месяца. Распределение мощности будет осуществляться по принципу аукциона по единой цене.