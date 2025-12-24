"Без импорта было бы трудно": Нафтогаз назвал объемы закупок газа в 2025 году
- Украина нуждается импорта газа для отопительного сезона из-за атак на инфраструктуру.
- В 2025 году потребности в импорте газа составят около 6 миллиардов кубометров.
Из-за постоянных атак России на газовую инфраструктуру Украина нуждается в дополнительном импорте газа для прохождения отопительного сезона. Только в 2025 году потребности составили около 6 миллиардов кубометров.
Сколько газа и где покупает Украина?
Об этом во время пресс-конференции рассказал коммерческий директор Нафтогаза Сергей Федоренко, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
Учитывая интенсивность ударов по внутренней инфраструктуре, без импорта природного газа нам бы было трудно. В течение 2025 года объемы импорта природного газа составят мпочти 6 миллиардов кубических метров,
– отметил Федоренко.
По его словам, такой объем поставок позволил закончить предыдущий отопительный сезон и начать нынешний. Причем первые два месяца сезона 2025 – 2006 годов Украине удается проходить максимально контролируемо.
Федоренко добавил, что в настоящее время Украина закрыла большинство финансовых потребностей для импорта газа. Поэтому компания уже ведет подготовку к поставкам в первом квартале 2026 году, сосредотачиваясь в основном на среднесрочные и долгосрочные контракты.
Основной акцент мы ставим на диверсификацию источников поставок, в первую очередь на поставку сжиженного газа американского происхождения,
– отметил представитель Нафтогаза.
Заметьте! По информации компании, в 2025 году Украина получит всего 600 миллионов кубометров сжиженного газа через терминалы Литвы и Польши. В частности, в ноябре ДТЭК доставила первый груз газа с терминала в американском штате Луизиана в СПГ-терминал в Клайпеде (Литва) объемом 100 миллионов кубометров газа, пишет Bloomberg.
Сколько газа будут импортировать в 2026 году?
В 2026 году Украина увеличит поставки американского СПГ, в частности, через Польшу. Нафтогаз заключила соглашение с польской энергетической компанией ORLEN о поставках газа США.
- По договоренностям, в I квартале следующего года польская компания поставит 300 миллионов кубометров СПГ в Украину.
- Всего в 2026-м Украина планирует импортировать американского СПГ в объеме 1 миллиарда кубометров.
Американский газ будет проходить процедуру регазификации на польском терминале Свиноуйсьце, после чего будет поступать в Украину через польско-украинскую границу.
Стоит знать! Также в 2026 году Украина будет получать американский газ через Грецию – от города Александруполис в Одессу.
Что известно об атаках на газовую инфраструктуру?
По состоянию на конец октября Украина сформировала запасы природного газа на уровне 13,2 миллиарда кубометров. Впрочем, после серии массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру этих объемов недостаточно для гарантированно стабильного прохождения зимнего периода.
За последние месяцы Россия более десяти раз наносила удары по объектам газовой инфраструктуры Украины. В частности, утром 9 декабря враг применил ударные беспилотники против газовых объектов. Под обстрел попало критически важное оборудование, которое обеспечивает непрерывное газоснабжение для населения.
В результате систематических ударов часть объектов газовой инфраструктуры почти полностью разрушена. По словам представителей отрасли, восстановление поврежденных мощностей может длиться месяцами, ведь необходимые комплектующие сложно найти.